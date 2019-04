Littmann: „Wir brauchen viele begeisterte Helfer“

Peter Witasek will wissen: Wann wurden die Bäume für den Wald im Wörthersee-Stadion das letzte Mal verschult?

Die Bäume für den Stadionwald, es sind 284 an der Zahl, wurden regelmäßig alle drei bis fünf Jahre verschult. Das heißt konkret, Wurzelballen werden umstochen, um sie kompakt zu halten und die Entwicklung auch in der Krone zu gewährleisten. Danach werden die Bäume in größeren Abständen neu eingepflanzt.