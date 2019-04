Stadionwald: Wörthersee-Stadion nicht ausgelastet

Zuerst hieß es, alle Bäume kommen aus Österreich. Nun wurde bekannt, dass sie aus Italien, Deutschland und Belgien stammen. Warum?

Um Großbäume zu verpflanzen, müssen diese verschult werden. Das heißt, die Wurzelballen werden alle 5 Jahre umstochen, um sie kompakt zu halten, und die Bäume dann in neuen, größeren Abständen verpflanzt, damit sie sich gut entwickeln. Für den Stadionwald brauchen wir 284 verschulte Bäume. Diese waren in Österreich nicht zu finden, sondern nur in Baumschulen, die auf Großbaumverpflanzungen spezialisiert sind.