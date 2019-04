Software entscheidet bei Amazon, wer gefeuert wird

300 Mitarbeiter gefeuert

Allein in einem Versandzentrum in Baltimore sollen demnach zwischen August 2017 und September 2018 auf diese Art 300 hauptberufliche Mitarbeiter wegen Ineffizienz entlassen worden sein - immerhin ein Zehntel der dortigen Belegschaft. Insgesamt betreibt Amazon in den USA 75 solcher Zentren mit mehr als 125.000 Beschäftigten - was bedeute, dass jährlich Tausende ihre Jobs verlören, weil sie es versäumt hätten, Pakete schnell genug zu bewegen, so „The Verge“.