Mehrere Schwerverletzte bei Pkw-Crash in Innsbruck

Der 19-Jährige fuhr gegen 21.30 Uhr den Südring in Richtung Osten entlang, war dabei von der Unterführung kommend mit rund 80 km/h auf der linken der beiden Fahrspuren unterwegs. Zwei Einheimische im Alter von 17 und 18 Jahren befanden sich ebenfalls in seinem Fahrzeug. Zur selben Zeit lenkte ein Tiroler (51) seinen Pkw vermutlich auf der Burgenlandstraße in Fahrtrichtung Westen.