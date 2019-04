Starkes Plus: 42 Prozent mehr Abschiebungen!

Afghanistan, Georgien, Armenien, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Guinea - in all diese mehr oder weniger exotischen Länder wurde zuletzt abgeschoben. Konkret waren es im ersten Quartal des heurigen Jahres rund 400 Personen mehr, die zwangsweise in ihr Heimatland zurückgebracht wurden (1. Quartal 2018: 939).