Erst verschwand der Ehemann, dann das Schiff

Lebenswichtige Medikamente

Eine Suche nach ihm blieb ohne Erfolg, weshalb sich die Touristin, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes mit einem Begleiter unterwegs war, hilfesuchend an die Polizisten der Polizeiinspektion Brandstätte wandte. Doch der verloren gegangene Ehemann sollte nicht die einzige Sorge der Frau sein. Wie sie gegenüber den Beamten erklärte, sei sie auf lebenswichtige Medikamente angewiesen, die sich jedoch auf dem Schiff, das in Nußdorf - am Rande Wiens - vor Anker lag, befanden. Diese müsse sie in nächster Zeit einnehmen, wie sie den Polizisten erklärte. Eile war also geboten.