Auch im neuen FPÖ-Wahlvideo Spitzen gegen den ORF

Heftiger Schlagabtausch zwischen Wolf und Vilimsky in der „ZiB 2“

Aktuell liefert sich Vilimsky mit dem ORF einen harten Schlagabtausch. Auslöser war ein Interview von Armin Wolf mit Vilimsky am Dienstagabend in der „ZiB 2“. Dort hatte Wolf Vilimsky mit einem Cartoon der steirischen Parteijugend konfrontiert. Darin wurde eine einheimische Familie in grüner Tracht als von finsteren Zuwanderern mit langer Nase, Bart und Buckel bedroht dargestellt. Der „ZiB 2“-Anchorman verglich dies mit der Darstellung eines Juden im NS-Kampfblatt „Der Stürmer“ (siehe Gegenüberstellung unten). Vilimsky fand das geschmacklos und „skandalös“ und sprach von „unterster Schublade“. Er sah seine Partei in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt.