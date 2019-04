So soll die Digitalisierung unser Leben verändern

Shenzhen - noch vor 30 Jahren zählte das einstige Fischerdorf an der Grenze zu Hongkong gerade einmal 30.000 Einwohner. Mit der Ernennung zur ersten Sonderwirtschaftszone Chinas im Jahr 1980 und entsprechenden Steuervorteilen für Unternehmensgründer setzte ein regelrechter Bauboom ein. Inzwischen tummeln sich auf einer Fläche fast fünf Mal so groß wie Wien mehr 12,5 Millionen Menschen. „Mehr Menschen bedeutet mehr Verwaltung“, erläutert Joe Kelly, Unternehmenssprecher von Huawei. Der in Shenzhen beheimatete Handyhersteller und Netzwerkausrüster will mit seinen Technologien dazu beitragen, dass das Leben in der Metropole in geregelten Bahnen verläuft. 5G, künstliche Intelligenz und Big Data sollen es ermöglichen und zahlreiche Prozesse durch Automatisierung effizienter gestalten.