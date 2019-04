Radfahrer (44) kracht in Autofahrer (26)

Von einem Parkplatz in in Villach-Völkendorf wollte ein 26-Jähriger am Ostermontag auf die Völkendorfer Straße abbiegen. Dabei übersah der Villacher in der Abenddämmerung einen Radfahrer. Trotz Notbremsung konnte dieser eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß gegen die linke Seite des Autos. Der 44-jähriger Radler aus Treffen verletzte sich. Er wurde ins LKH Villach gebracht.