Neue IRA bekennt sich zu Mord an Journalistin

Die paramilitärische Republikaner-Gruppe Neue IRA hat sich zu dem Mord an der Journalistin Lyra McKee in Nordirland bekannt. In einem in der Zeitung „The Irish News“ am Dienstag veröffentlichten Bekennerschreiben heißt es: „Im Laufe des Angriffs auf den Feind wurde Lyra McKee tragischerweise getötet, während sie neben den feindlichen Kräften stand.“ Mit den „feindlichen Kräften“ ist die Polizei gemeint. Die Angehörigen der 29-Jährigen bat die Neue IRA „aufrichtig um Entschuldigung“. Am Dienstag gab die Polizei schließlich bekannt, dass eine 57-jährige Frau im Zusammenhang mit dem Mord an McKee festgenommen wurde. Die Festnahme sei nach dem Terrorismusgesetz erfolgt.