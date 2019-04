15-jährige Mofalenkerin bei Unfall schwer verletzt

15-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert

Bei der Kreuzung dürfte die Jugendliche den Pkw übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß. Die 15-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und kam am rechten Fahrstreifen zum Liegen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 10“ in den Med Campus III nach Linz geflogen. Alle Autoinsassen dürften bei dem Unfall unverletzt geblieben sein. Die hochschwangere Frau und die drei Kinder wurden jedoch sicherheitshalber zur Kontrolle in die Frauenklinik nach Linz gebracht.