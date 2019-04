Karlau-Mörder hatte ganzes Waffenarsenal gehortet

Im Juni 2017 wird ein Kärntner in der Justizanstalt Karlau von einem Mithäftling mit einem Tischbein erschlagen, wir haben berichtet. Vor der Tat habe der Mann „kein Gefährdungspotenzial“ gezeigt, sagt Justizminister Moser (ÖVP) in einer aktuellen parlamentarischen Anfrage. Aus dieser ergibt sich allerdings, dass er in seiner Zelle ein ganzes Waffenarsenal gehortet hatte und sehr wohl als gewaltbereit bekannt war.