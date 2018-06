Lebenslang für Kärntner Häfen-Mörder

„Der René’ war so ein falscher Hund, ich hatte so einen Hass auf ihn, weil er den Mord an seiner Freundin abgestritten hat“ - damit begründet der sogenannte „Axt-Mörder“ (er erschlug seine Freundin) die tödlichen Attacken auf seinen Zellengenossen in der Grazer Justizanstalt Karlau.