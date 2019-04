Insekten bringen Killer-Viren bis nach Europa

Die Veränderungen des Klimas ermöglichen Mücken und Zecken, neue Lebensräume in Europa zu erschließen. In den letzten zehn Jahren hat es in Frankreich und Kroatien Dengue-Ausbrüche gegeben, in Griechenland sei Malaria aufgetreten, in Italien und Frankreich Chikungunya und in weiten Teilen Süd- und Mitteleuropas das West-Nil-Fieber. 2018 wurden mehr als 1500 Fälle von West-Nil-Fieber in den EU-Mitgliedstaaten registriert.