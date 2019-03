„Klimawandel ist größte Bedrohung für Menschheit“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag Aktivisten der „FridaysForFuture“-Bewegung, die am Freitag die großen Klimademos in Österreich mit organisiert haben, in der Wiener Hofburg zu einem Gespräch empfangen. Das Staatsoberhaupt äußerte dabei Verständnis für die Proteste. „Es geht vor allem um Ihre Zukunft“, sagte Van der Bellen, denn „der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Menschheit“.