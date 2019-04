Swap-Prozess: BAWAG lehnt Richter ab!

„Muss Finanzderivat verstehen“

Auch „hypothetische Fragen“ an Ex-Landesrat Hermann Kepplinger, ob er als ehemaliger Linzer Finanzdirektor so einen Swap befürwortet hätte, spielten mit. Die beantwortete Kepplinger übrigens so: „Ich muss ein Finanzderivat verstehen können und die Konsequenzen abschätzen können. Wenn ich das nicht kann, verbietet es die Vernunft von vornherein, so ein Geschäft abzuschließen.“