Brutalo sperrte die „Ex“ in den Keller

Gute Gründe hatte wohl eine Frau, um sich von ihrem Partner zu trennen. Doch das verkraftete der gewaltbereite Burgenländer nicht. Neben Psychoterror gab es auch physische Gewalt. Am Ende sperrte er seine „Ex“ sogar in den Keller. Die Polizei befreite das Opfer. Jetzt stand der Mann dafür in Eisenstadt vor Gericht.