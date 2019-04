„unzensuriert.at“ schafft seine Leserkommentare ab

Portal will nun „Hassmelder“ auf Website einführen

Anstelle der Kommentarfunktion will das rechte Online-Portal nun eine „Aktion zur Unterstützung der Regierungs-Initiative gegen Hass im Netz“ starten. Dazu werde auf der Homepage ein „Hassmelder“ angebracht, „wo die Leser uns Screenshots und Links zu Hasspostings aus anderen Medien schicken können“. Abgesehen hat es das Portal dabei offenbar auf Medien links der Mitte: „Insbesondere der mangels öffentlicher Kritik derzeit kaum überwachte Kommentarbereich in dezidiert linken oder sogenannten unabhängigen Medien ist hier ein riesiger Fundus“, so „unzensuriert“.