Kein gleiches Recht: Hetzseite bleibt ungeschoren

Türkis-Blau will vor allem die großen Online-Plattformen in die Pflicht nehmen. Facebook, Twitter & Co. brauchen künftig einen sogenannten Zustellbevollmächtigten in Österreich. Also eine Ansprechperson, die unverzüglich erreicht werden kann - etwa ein eigenes Büro oder eine zuständige Anwaltskanzlei.