„Das Vier-Augen-Prinzip gab es nur auf dem Papier“

Angriffswelle

„Sicher hat man da ein ungutes Gefühl“, erinnert sie sich etwa an den 4. Jänner 2016. Sie hat allein an diesem Tag 23 Millionen Euro überwiesen. Aufgrund einesFake-President-Mails, in dem stand, dass der Geldfluss streng vertraulich sei.„Gedanken darüber habe ich mir nicht gemacht. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen.“ Warum sie nicht doch Rücksprache gehalten habe, wollte der Richter wissen. „Ich wollte alles richtig machen. Das war mein Fehler“, wiederholte die 30-Jährige, die nach einer „Angriffswelle“, wie sie es nennt, mit 100 Mails insgesamt 50 Millionen Euro auf ausländische Konten in China und in der Slowakei überwiesen hat. Der Prozess in Ried wird fortgesetzt.