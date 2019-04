Fingerabdrücke in Personalausweisen werden Pflicht

„Unnötige Schwächung der Grundrechte“

Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold hatte die Speicherung bereits im Vorfeld kritisiert. Der Zwang „schwächt Grundrechte unnötig“, erklärte er Anfang März. In 18 der insgesamt 28 EU-Mitgliedsstaaten würden keine Fingerabdrücke in Ausweisdokumenten gespeichert, die Maßnahme sei zudem in der Bevölkerung „nicht populär“. Giegold warf Christdemokraten und Liberalen vor, deshalb auf EU-Ebene durchsetzen zu wollen, „was zu Hause am demokratischen Widerstand gescheitert ist“.