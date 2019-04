Betrunkener Untermieter randalierte in Wohnung

Wenn man um 8.30 Uhr in der Früh über 2,4 Promille Alkohol im Blut hat, hat man wohl eine harte Nacht hinter sich. So auch ein 29-Jähriger, der am Mittwoch in seiner Wohnung in Döbling derart randalierte, dass seine Mitbewohner die Polizei alarmierten. Der Deutsche ließ sich jedoch auch nicht von den Beamten beruhigen. Zwei Personen, darunter ein Polizist, wurden verletzt.