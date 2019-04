Nun herrscht Angst vor „Stadion-Krieg“ beim Finale

Seit Mittwoch steht es fest: Das Cup-Finale lautet Red Bull Salzburg gegen Rapid! Besonders brisant: Das Endspiel findet am 1. Mai in der Generali-Arena in Wien-Favoriten statt. Die „Grün-Weißen“ kämpfen somit ausgerechnet im Stadion des großen Erzrivalen um den ersten Cup-Titel seit 1995. Nun herrscht die Angst vor dem „Stadion-Krieg“. Klagenfurt bot sich beim ÖFB sogar schon als Ausweichstadion für das Cup-Finale an.