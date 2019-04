Brexit: Briten haben Angst um ihre Würste

Der zuständige EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici betonte am Mittwoch in Brüssel, die EU-Kommission hoffe noch immer, dass ein „No Deal“-Szenario vermieden werden kann. Über verschiedene Brexit-Szenarien wollte der EU-Kommissar nicht spekulieren. Es bestehe aber die Gefahr, dass es am 12. April zu einem Brexit ohne Abkommen komme, dafür müsse die EU gerüstet sein.