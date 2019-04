Stabiler Nahversorger mit Frische und Regionalität

Die Unimarkt-Gruppe mit Sitz in Traun blickt mit einem Umsatz von 420 Millionen Euro und einer guten Eigenkapitalquote auf ein gelungenes Geschäftsjahr zurück. Das Familienunternehmen ist stabil und will in Zukunft noch mehr auf Frische und Regionalität setzen. Und man will neue Franchisenehmer gewinnen.