Geschmolzener Schlauch verhinderte Großbrand

Ein geschmolzener Wasserschlauch verhinderte in Schärding einen Großbrand. Als Zigarttenreste einen Mistkübel in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Innenstadt in Flammen aufgehen ließen, schmolz durch die Hitze daneben ein Wasserschlauch des Geschirrspülers und so löschte sich der Brand quasi selbst.