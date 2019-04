Zwei Lkw krachten auf der B1 heftig aufeinander

Der aus Frankenmarkt stammende 23-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Wiener Straße (B1) von Pöndorf in Richtung Straßwalchen unterwegs. In der Ortschaft Schwaigern verringerte er seine Geschwindigkeit und bog schließlich links ein.



Aufgefahren

Während ein nachfolgender 45-jährigern Lkw-Fahrer aus Hohenruppersdorf (NÖ) noch rechtzeitig bremsen konnte, krachte ein weiterer Lkw-Chauffeur (48) aus Vorchdorf in dessen Anhänger. Der 48-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit der Rettung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert werden. Die B1 war für etwa eine Stunde total gesperrt.