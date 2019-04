Studie: Klimawandel setzt Delfine unter Druck

Manche Gruppen weniger betroffen

Manche Delfingruppen waren allerdings weniger betroffen, und zwar jene, die dank einer speziellen Technik auch in tieferen Gewässern Nahrung finden können. Delfine nutzen mitunter Meeresschwämme als Schnauzenschutz, wenn sie am Meeresboden nach Futter suchen. Diese Technik ist kulturell erlernt, wird also innerhalb von Gruppen durch Nachahmung weitergegeben.