Komiker Selenskij in der Ukraine vor Erdrutschsieg

Am Sonntagabend betonte Selenskij, als unabhängiger Kandidat weitermachen zu wollen. „Wir wollen uns mit niemandem zusammentun und haben keine Verhandlungen dazu geführt“, sagte er. Kontrahent und Amtsinhaber Poroschenko zeigte sich trotz seines großen Rückstandes auf den Fernsehkomiker zuversichtlich, den Polit-Neuling in der Stichwahl am 21. April besiegen zu können. „Wir werden sicher gewinnen“, sagte Poroschenko vor Anhängern in der Hauptstadt Kiew. Poroschenko kündigte eine harte Auseinandersetzung mit Selenskij an und betonte, dass „die Witze am 21. April vorbei sein werden“.