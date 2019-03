Conchita im Fetisch-Outfit bei Goldener Kamera

So auch am Samstagabend, als er über den roten Teppich der Goldenen Kamera in Berlin lief. Die Haare raspelkurz geschoren, mit einem dramatischen Lidstrich um die Augen und vor allem einem Outfit, das alle Blicke auf sich zog. Zur schlichten schwarzen Hose kombinierte der 30-Jährige Stiefeletten mit Mörder-Absatz. Obenrum gab‘s dafür noch weniger Stoff: Außer einer schwarzen Lack-Korsage trug Conchita - oder Wurst - nämlich nur eine Menge wuchtiger Ketten um den Hals sowie lange Lederhandschuhe.