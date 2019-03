Wiener IS-Fall: Jetzt ganze Terrorgruppe im Visier

Drohbrief in Copyshop vergessen

Auf die Spur kam die Polizei dem 42-Jährigen, nachdem dieser ein Drohschreiben in einem Copyshop in Wien vergessen hatte. Der Fingerabdruck auf dem Papier führte laut „Spiegel“ über einen Treffer im österreichischen Ausländerregister zu Qaeser A. Seine DNA stimmte mit DNA-Spuren überein, die Fahnder an den Tatorten in Deutschland gefunden hatten. An den für die Anschläge verwendeten Stahlseilen wurden auch DNA-Spuren der Ehefrau festgestellt. Das heimische Innenministerium wollte das aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht kommentieren.