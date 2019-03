Zug-Attentäter (42) plante seine Flucht nach Mekka

Die Ermittlungen zum verdächtigen Bahn-Terroristen laufen auf Hochtouren. Was plante der 42-jährige Iraker noch? In Verhören gestand der fünffache Familienvater mittlerweile vier Zug-Anschläge in Deutschland. In seiner Gemeindewohnung in Wien-Simmering (siehe auch Video oben) wurde nun eine brisante „Einkaufsliste“ gefunden.