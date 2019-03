Brutale Überfall-Serie auf Pensionistinnen geklärt

Zugriff, als sich Täter Wollmasken aufsetzten

Schließlich kam es am 6. März zum Zugriff: Beamte der EGS in Zivil erkannten das Duo in der Fußgängerzone Favoriten wieder, als diese gerade ein neues Opfer ins Visier nahmen und die 75-Jährige, die mit Rollator und Beatmungsgerät unterwegs war, nach Hause verfolgte. Just in dem Moment, als die beiden Verdächtigen Wollmasken hervor- und sich diese über das Gesicht zogen, griffen die Beamten ein und nahmen die Verdächtigen fest.