Ärger bei Motorradfahrer über falsche Strafanzeige

Da wiehert der Amtsschimmel! Das Motorrad steht versperrt in der Garage, es ist absolut ausgeschlossen, dass es jemand unbefugt in Betrieb nehmen kann. Der Eigentümer arbeitet daheim in Wien-Döbling - und doch trudelte eine Anzeige ins Haus, dass der Wiener zur gleichen Zeit in der Brigittenau falsch unterwegs war ...