Todessturz beim Frühjahrsputz ist keine Ausnahme

Im März, April und Mai verunglücken laut Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) alleine in Oberösterreich rund 700 Landsleute bei Reinigungsarbeiten im Haushalt so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Dabei sind in 71 Prozent der Fälle Stürze – Platz 1 nimmt dabei der Leitersturz ein –, gefolgt von Schnitten (12 Prozent) und Zusammenstößen mit Objekten oder Personen (11 Prozent), die häufigsten Unfallursachen. Und der Großteil der Verletzten ist älter als 65 Jahre.