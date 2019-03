Johaug erstmals besiegt - Stadlober auf Rang 27

Die imposante Siegesserie der Therese Johaug ist beim Weltcupfinale gerissen. Die Norwegerin wurde am Samstag im Massenstartrennen über 10 km in klassischer Technik Zweite, und gewann im kanadischen Quebec erstmals in diesem Winter in einem sogenannten Distanzrennen nicht. Die „Niederlage“ fiel knapp aus: Die Schwedin Stina Nilsson schob sich erst auf der Zielgerade knapp vorbei. Teresa Stadlober konnte als 27. (+1:22,2) im Kampf um die Spitzenplätze nicht mitmischen.