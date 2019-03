James Harden zu stark für Pöltls San Antonio Spurs

NBA-Leader Milwaukee Bucks (54:19 Siege) feierte einen deutlichen 116:87-Erfolg gegen Miami Heat. Verfolger Toronto Raptors unterlag Oklahoma City Thunder mit 109:116. In der Western Conference blieben die Denver Nuggets mit einem 111:93 bei Nachzügler New York Knicks, dem sechsten Sieg in Serie, an Titelverteidiger Golden State Warriors dran. Beide Teams halten bei 49:22-Erfolgen.