Porsche Cayenne Coupé: Es war eine Frage der Zeit

Mit den neuen Proportionen durch die um 20 Millimeter abgesenkte Dachkante, den feststehenden Dachspoiler, die flacher stehende Frontscheibe wirkt dieser Cayenne schneller und in der Tat sogar ein wenig leichter, auf jeden Fall leichtfüßiger. Die neu gestalteten hinteren Türen und Kotflügel verbreitern die Schultern des Fahrzeugs um 18 Millimeter und sorgen dennoch für den gewünscht muskulösen Gesamteindruck. Das Kennzeichen ist in den Stoßfänger integriert, was das Fahrzeug optisch absenkt. Der feste Dachkantenspoiler wird beim Coupé mit einem neuen adaptiven Heckspoiler kombiniert, der ab 90 km/h um 135 Millimeter ausfährt. Die Spoiler sorgen für mehr Anpressdruck auf der Hinterachse und verbessern die Effizienz. Wichtiger als diese Details: Der Neue trägt sichtbar die Porsche-DNA in sich; der 911er schimmert bei ihm mehr durch als es bei einem Cayenne zu erwarten gewesen wäre.