An ihm ist nichts echt, trotzdem stürmt er Charts

Lukas Wagner will mit seinem KI-Sänger aber gar nicht die Charts stürmen, sondern vor den Risiken der künstlichen Intelligenz warnen: „Ich möchte aufmerksam machen darauf, wie tief wir in dem Thema KI eigentlich schon drin sind. Viele Leute wissen nicht mehr, ob das, was sie gerade im Internet sehen oder hören, echt ist, oder nicht“, mahnt Wagner. Es gelte, das Bewusstsein der Webnutzer zu schärfen. „Sonst werden wir als Gesellschaft verlieren.“