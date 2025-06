Märchenhaftes Abenteuer statt Playstation-Duell

Der junge Verteidiger Alberto, sein Marktwert wird auf 25.000 Euro geschätzt, würde wohl in keiner anderen Nationalmannschaft einen Stammplatz haben, in San Marino lebt er seinen Traum. Während andere Fußballer seiner Klasse höchstens auf der Playstation Duelle mit Marko Arnautovic & Co. austragen dürfen, taucht Alberto in dieser Qualifikation in ein märchenhaftes Abenteuer ein. Mit aufregenden Erlebnissen, die man um kein Geld der Welt kaufen kann.