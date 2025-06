Gleichberechtigung ist in der IT-Branche am besten

IT-Branche kommt am besten weg

Blickt man auf die Branchen, so scheint es in der IT (4,33 von 5 Punkten) am besten um die Gleichberechtigung bestellt zu sein. Die Bereiche Internet (4,30), Beratung/Consulting (4,22), Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung und Marketing/Werbung/PR (jeweils 4,19) rangieren auf den Plätzen dahinter. Gastronomie (3,72), Druck/Verpackung (3,69) und Textil (3,60) werden am schlechtesten bewertet. Die mitarbeiterstarken Branchen Handel (3,82) und Industrie (3,76) landeten – bei 43 ausgewerteten Bereichen – im letzten Drittel. Der Umgang mit älteren Mitarbeitenden wurde ebenfalls im IT-Bereich am besten bewertet und in der Textilbranche am schlechtesten.