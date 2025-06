GAK greift nach einer neuen „25-Tore-Waffe“

Für den Titel in der Regionalliga Ost hat‘s zwar nicht gereicht, Neusiedl wurde letztlich Vierter. Aber für den Torjäger der Burgenländer tun sich scheinbar nun trotzdem die Pforten zum Fußball-Oberhaus auf. Arbnor Prenqi hat sich mit 25 Volltreffern in die Notiz-Blöcke der Bundesligaklubs geballert. Das waren sagenhafte 43 Prozent aller Treffer der Truppe von Stefan Rapp, der von seinem Juwel schwärmt: „Er kann alles, ist pfeilschnell und kann jeder Abwehr weh tun!“ Nachsatz: „Der Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga ist allerdings groß. Mal schauen, ob er sich dort durchsetzen kann. Ich würde es mir für ihn wünschen.“