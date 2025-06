Sonne, Strand, Pizza und der nächste „Dreier“

Auf dieses Auswärtsspiel haben sich viele, viele österreichische Fußball-Fans schon lange gefreut! Schließlich führt das heutige WM-Quali-Match der Österreicher gegen San Marino die Anhänger mitten in den italienischen Frühsommer. Und der präsentiert sich dieser Tage in Hochform. „So schön haben wir es überhaupt noch nie gehabt“, strahlte Dieter gestern in einer Strandbar in Rimini bei blitzblauem Himmel und 30 Grad mit der Sonne um die Wette.