US-Countrysänger überfährt Frau auf Zebrastreifen

Tragischer Unfall

In einer Erklärung, die dem „People“-Magazin vorliegt, bestätigte Smiths Anwalt die Beteiligung des „Creek Will Rise“-Sängers an dem tragischen Unfall. „Sein tiefes Mitgefühl gilt der Familie von Frau Dobbins in dieser unglaublich schwierigen Zeit“, heißt es in der Erklärung. „Herr Smith kooperiert weiterhin vollumfänglich mit den laufenden Ermittlungen.“ Eine Quelle fügte hinzu, dass es sich um einen Unfall handelte und Smith weder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand noch durch sein Telefon abgelenkt war.