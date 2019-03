Die Tesla-Affäre zog nun vor das Landesgericht

Ein Luxuselektroauto, ein Tourismusverband und ein Politiker - das sind die Zutaten für einen Zivilprozess, der am Donnerstag in Innsbruck in die erste Runde ging. Funktionäre des TVB-Alpbachtal-Seenland zogen gegen Neos-Klubobmann Dominik Oberhofer vor Gericht. Stein des Anstoßes: die Tesla-Affäre aus dem Vorjahr.