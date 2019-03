Im Sommerurlaub kreatives Schreiben ausprobieren

Frauen sind mutiger

„Diese Umgebung hier macht etwas mit einem beim Schreiben“, ist er sicher. Maximal zehn Teilnehmer nimmt er mit auf die Reise: „Meist sind es Frauen, die sind mutiger“, hat er festgestellt. Am Vormittag werden die Texte in der Gruppe besprochen. Danach gibt es eine Aufgabe, die man nach Lust und Laune am Strand, im Kafenion oder auf dem Balkon erledigen kann. Abends trifft sich die Gruppe wieder zum gemeinsamen Abendessen. Manche Teilnehmer sind Amateure, die gerne etwas ausprobieren möchten, andere hoffen einfach auf eine Art literarisches Reisetagebuch.