Zehnjährige verstorben: „Sie war eine Frohnatur“

33 Meter weit in eine Wiese geschleudert

Was war passiert? Wie jeden Tag war die zehnjährige Sophie H. ausFeldkirchen bei Mattighofenam Mittwoch um 16 Uhr mit dem Schulbus am Weg nach Hause. Beim Aussteigen aus dem Bus lief sie über die Straße - ein 76-jähriger Autolenker aus Braunau sah sie zu spät, konnte nicht mehr ausweichen und erfasste die Kleine. Sophie wurde laut Polizei rund 33 Meter weit in die Wiese geschleudert und schwer verletzt.