Vollgas für die „Mission 200“ des „Schmidzwergs“

„Das erste Training war auf alle Fälle interessant, es war zwar sehr unruhig, aber die ersten Fahrten waren schon mal sehr lässig. Ich habe mich auf 150-160 km/h herangetastet, das hat sich schon mal ganz gut angefühlt“, so Nicole Schmidhofer. Für die Steirerin steht am Freitag die Qualifikation der Speedski-WM in Vars (FRA) an. Am Samstag gibt’s das Finale der „Mission 200“.