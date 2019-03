Lese-Fest vom Krimi bis zum Liebesroman

Der Welttag des Buches ist zwar erst am 23. April, doch in Linz wird vorgefeiert! Bei freiem Eintritt findet am 4. April in der Wirtschaftskammer OÖ das von der „Krone“ präsentierte Fest zum Welttag des Buches statt. Gelesen wird dann von Früh bis Spät, den Anfang macht um 8.15 Uhr die erfolgreiche Jugendbuchautorin Sabine Schoder („Liebe ist was für Idioten. Wie mich.“), es folgt der blutjunge Senkrechtstarter Colin Hadler aus Graz, der mit 17 Jahren seinen Debütroman „Hinterm Hasen lauert er“ vorgelegt hat.