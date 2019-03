Früherer „EU-Bauer“ tritt bei EU-Wahl für FPÖ an

Manfred Tisal, berühmt geworden als „EU-Bauer“ beim Villacher Fasching, kandidiert für die FPÖ bei der EU-Wahl. Das hat der Generalsekretär der Freiheitlichen Partei, Harald Vilimsky, am Freitag verkündet. Allerdings: Der einst vom ORF wegen rassistischer Aussagen aussortierte Kärntner tritt an unwählbarer Stelle an.